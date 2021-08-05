Доллар и евро дорожают - курс валют в Украине на 5 августа

Доллар и евро продолжают укреплять свои позиции в сравнении с гривной. Курс других мировых валют не претерпел существенных изменений.

Об этом стало известно от Национального банка Украины.

Доллар подорожал на 10 копеек, евро - на 6 копеек. Одновременно с этим значительно вырос в стоимости фунт стерлингов.

Курс валют на 5 августа:

1 доллар США - 26,9 гривны (ранее - 26,8 грн)

1 евро - 31,95 гривны (ранее - 31, 89 грн)

1 фунт стерлингов - 37, 49 гривны (ранее - 37, 36 грн)

10 российских рублей - 3, 69 гривны (ранее - 3, 68 грн).

(Фото: НБУ)

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина получит "подарочный" транш от МВФ на более чем 2,7 млрд долларов США.

Также банковскую сферу страны всколыхнули слухи о возможной продаже Монобанка российскому Альфа-банку - что известно.