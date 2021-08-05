Доллар и евро дорожают - курс валют в Украине на 5 августа

Доллар и евро продолжают укреплять свои позиции в сравнении с гривной. Курс других мировых валют не претерпел существенных изменений.
Об этом стало известно от Национального банка Украины.
Доллар подорожал на 10 копеек, евро - на 6 копеек. Одновременно с этим значительно вырос в стоимости фунт стерлингов.
Курс валют на 5 августа:
(Фото: НБУ)
Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина получит "подарочный" транш от МВФ на более чем 2,7 млрд долларов США.
Также банковскую сферу страны всколыхнули слухи о возможной продаже Монобанка российскому Альфа-банку - что известно.