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Доллар и евро дорожают - курс валют в Украине на 5 августа

Доллар и евро дорожают - курс валют в Украине на 5 августа
06:11 Сегодня Телеграф

Доллар и евро продолжают укреплять свои позиции в сравнении с гривной. Курс других мировых валют не претерпел существенных изменений. 

Об этом стало известно от Национального банка Украины. 

Доллар подорожал на 10 копеек, евро - на 6 копеек. Одновременно с этим значительно вырос в стоимости фунт стерлингов. 

Курс валют на 5 августа: 

  • 1 доллар США - 26,9 гривны (ранее - 26,8 грн)
  •  1 евро -  31,95 гривны (ранее - 31, 89 грн)
  • 1 фунт стерлингов - 37, 49 гривны (ранее - 37, 36 грн)
  • 10 российских рублей - 3, 69 гривны (ранее - 3, 68 грн).

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (1)

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (2)

(Фото: НБУ)

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина получит "подарочный" транш от МВФ на  более чем 2,7 млрд долларов США. 

Подводные камни транша на $2,7 млрд - чем Украина отплатит МВФ за крупный кредит

 Также банковскую сферу страны всколыхнули слухи о возможной продаже Монобанка российскому Альфа-банку - что известно. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Евро, Доллар, Российский рубль, Курс валют.
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