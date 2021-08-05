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Золото может взлететь до $5 тысяч за унцию: стоит ли украинцам вкладываться в желтый металл?

Золото может взлететь до $5 тысяч за унцию: стоит ли украинцам вкладываться в желтый металл?
Обновлено 16:19 Сегодня Телеграф

С нынешних 1800 до 3000 и даже 5000 долларов США может подорожать тройская унция (31,1 грамма) золота, если верить прогнозу главы хедж-фонда Quadriga Igneo Диего Паррилльи, высказанному им в интервью изданию Bloomberg.

Эксперт, предсказавший в 2020 году рост цены золота до 2075 долларов за унцию, (прогноз сбылся в августе прошлого года), считает, что в условиях эмиссии денег, предпринимаемых всеми правительствами мира, именно золото повышенной ценностью, которая будет только расти. Ведь золото – это актив, который нельзя распечатать.

Дополнительная эмиссия, по мнению Диего Паррилльи, раздувает пузыри активов и корпоративную долговую зависимость, что в итоге должно привести к новому историческому максимуму цен на золото. В ближайшие 3-5 лет благородный металл, по мнению эксперта, может вырасти в цене до 3-5 тысяч долларов за унцию.

О росте цен до 1900 долларов в ближайшие 2-3 месяца заявил и глава аналитической компании SAV Markets Шиам Девани, поскольку доходность облигаций правительства США находится на рекордно низком уровне

"Телеграф" поинтересовался у отечественных экономических экспертов, как они оценивают вероятность осуществления такого прогноза и смогут ли украинцы на этом заработать.

Роста цен может и не быть, а если будет - все "съест" банковская маржа

Собеседники "Телеграфа" сошлись во мнении, что роста цен на золото в ближайшие несколько лет может и не случиться, а если и будет, то заработать на нем у украинцев из-за специфичности практики торговли драгоценными металлами в нашей стране вряд ли получится.

Так, экономический эксперт Александр Охрименко считает, что главная причина роста спроса на золото, как правило, – кризис.

"Когда начинается кризис, золото растет в цене, как это было летом 2020 года из-за пандемии. Ситуация стабилизировалась, и цена на него не растет, а то и откатывается назад. Пока причин для глобального кризиса и роста спроса стоимости золота я не вижу", – считает собеседник "Телеграфа".

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По словам финансового эксперта Василия Невмержицкого, цена на золото зависит от многих факторов – его доступности и стоимости добычи, инвестиционной привлекательности, наличия альтернативы.

"Во время пандемии было напечатано дополнительно 13 трлн долл. денег. Этого достаточно и золото не выглядит таким привлекательным. Как итог – его цена упала с почти 2100 долларов за унцию до 1800", – приводит свои аргументы эксперт.

Экономический эксперт Олег Пендзин считает, что заработать на золоте в Украине практически невозможно из-за отсутствия цивилизованного рынка драгоценного металла.

"Если вы хотите приобрести золото легально, у вас один путь – купить золото в банке. Ему же вы можете его продать, опять же, если говорить о легальной сделке. Разница между покупкой/продажей металла именуется маржей, на которой и зарабатывает финучреждение. При этом законодательно этот показатель никак не регулируется, то есть банк может назначать любые цены – пониженные на покупку у вас золота, и повышенные – на продажу его вам", – говорит об основной проблеме рынка золота в Украине собеседник "Телеграфа".

В итоге по словам Олега Пендзина, чтобы заработать ощутимую прибыль на сделке, необходимо, чтобы золото выросло в цене не на несколько процентов, а в разы, иначе никакой особой прибыли инвестор в золото не получит, в выигрыше окажется банк.

Действительно, например, покупка 1 грамма золота в слитке 250 граммов в "Ощадбанке" обойдется в 1687 гривен, в то время как покупает такой же слиток банк по 1409 гривен за 1 грамм. 

Украинцы больше продают доллар, чем покупают – о чем это говорит?

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Золото, Торговля, Цены, Финансы.
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