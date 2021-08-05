Украинцы больше продают доллар, чем покупают – о чем это говорит?

По данным Национального банка Украины, в июле украинцы активно продавали наличный и безналичный доллар. В НБУ говорят: в июле продажа долларов составила 2,447 млрд долл. против 2,106 млрд долл. покупки, причем с начала года украинцы продали долларов на 2,03 млрд долл. больше, чем купили.

Как сообщает председатель совета Нацбанка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook, предложения валюты в последнюю неделю июля превышало спрос на нее в среднем на 44 миллиона долларов в день, что позволило банкам нарастить покупку валюты.

По мнению чиновника, это стало возможным благодаря уравновешенному платежному балансу Украины в первом полугодии, при котором доходы оказались на 370 миллионов долларов выше расходов, что создало баланс на валютном рынке.

Как пояснил "Телеграфу" финансовый эксперт Василий Невмержицкий, летом предложение валюты стабильно превышает спрос.

"Пора отпусков, кто-то продает валюту, чтобы купить путевку... Тем более, в текущем году не все смогли выехать заграницу, а выезжающие в другие страны все чаще предпочитают использовать карту вместо того, чтобы везти с собой наличку. Это также понижает спрос на нее", – поясняет эксперт.

Летом, а также уверенностью украинцев в завтрашнем дне объясняет сложившуюся ситуацию на валютном рынке экономический эксперт Александр Охрименко.

"Многие наши туристы предпочитают везти с собой не валюту, а карту, так что потребность в наличных падает. Также многие предпочитают продать валюту, чтобы приобрести недвижимость. Наконец, просто потребляют, делая различные покупки. Все это говорит о том, что после 2020 года украинцы почувствовали стабильность и не боятся тратить свои сбережения", – считает собеседник "Телеграфа".

А вот экономический эксперт Украинского Института будущего Даниил Монин считает, что главная причина этого – удобная внешнеэкономическая конъюнктура, при котором стоимость экспортных украинских товаров растет.

"Я бы порекомендовал украинцам начать покупать доллары, так как импорт растет и постепенно "давит" на гривну. Так что ее курс будет с осени, скорее всего, снижаться", – считает эксперт.