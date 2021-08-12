Гривна снова подешевела после укрепления: курс валют в Украине на 12 августа

На утро четверга, 12 августа, после некоторого укрепления украинская гривна снова пошла в убыль.

Об этом можно судить по официальному курсу Нацбанка Украины, сообщает "Телеграф".

Отметим, что почти всю последнюю неделю гривна укреплялась, за счет чего заметно подешевели доллар и евро, но сегодня динамика изменилась.

На 12 августа курс валют выглядит следующим образом:

1 доллар США стоит 26,8 грн (+5 копеек за сутки);

1 евро - 31,41 грн (+5 коп.);

1 злотый - 6,84 грн (-1 коп);

10 российских рублей - 3,61 грн (-1 коп).

Стоит заметить, что физлица не могут покупать или продавать валюту по этому курсу, и цены в обменниках будут несколько отличаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о неприятных условиях, на которых Украине дадут кредит от МВФ на 2,7 млрд долларов.