Гривна снова подешевела после укрепления: курс валют в Украине на 12 августа

На утро четверга, 12 августа, после некоторого укрепления украинская гривна снова пошла в убыль.
Об этом можно судить по официальному курсу Нацбанка Украины, сообщает "Телеграф".
Отметим, что почти всю последнюю неделю гривна укреплялась, за счет чего заметно подешевели доллар и евро, но сегодня динамика изменилась.
На 12 августа курс валют выглядит следующим образом:
Стоит заметить, что физлица не могут покупать или продавать валюту по этому курсу, и цены в обменниках будут несколько отличаться.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о неприятных условиях, на которых Украине дадут кредит от МВФ на 2,7 млрд долларов.