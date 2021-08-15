Денег хватит не всем: в Госбюджете недостаточно ресурсов для выплаты субсидий

В государственном бюджете заканчиваются деньги на выплаты субсидий для украинцев - их хватить только до ноября.

Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает "Завтрак с 1+1".

По данным Министерства финансов, в этом году украинцам на помощь для оплаты коммунальных услуг заложили более 35 млрд грн.

Там говорят, что смогут выправить ситуацию и выделить большую сумму денег.

"Как только парламент заработает, будет соответствующее решение. Но до ноября действующих назначений достаточно", - рассказал глава ведомства Сергей Марченко.

Он заверил, что цифру для выплат в госбюджет увеличат: "Сейчас этих средств достаточно для завершения неотопительного периода текущего года".

Также Марченко заявил, что получать субсидию теперь будут только те, кто реально не сможет самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.

Известно, что субсидия уже переназначена для 2 млн человек. Кроме того из них 1 млн 700 тыс. граждан не подавали заявлений и получили автоматическое переназначение.

По данным Министерства финансов, в регионы уже направили 1 млрд 100 млн грн для выплат субсидий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что правительство планирует уменьшить стоимость электроэнергии для потребителей и поменять модель их удержания (ПСО).

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