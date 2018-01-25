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У Порошенко в центре Киева появится Roshen Plaza

Фабрика "Рошен" в Киеве
23:44 Чт, 25 Январь 2018 Телеграф
Новое время
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Что касается фабрики "Рошен", в планах корпорации - превратить ее в общественное пространство.

Крупнейшая кондитерская фабрика Киева – Рошен, ранее носившая имя Карла Маркса, превратится в Roshen Plaza.

Об этом в интервью Новому времени рассказал президент и миноритарный акционер корпорации Roshen Вячеслав Москалевский.

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“Она потихоньку превращается в памятник. В этом году мы переезжаем в заводское здание, там будет офис нашей компании. Кроме этого, мы хотим дать этой фабрике новую жизнь. Условное название – Рошен Плаза”, – сказал он.

По его словам, территория фабрики должна превратиться в общественное пространство. Например, в следующем году там хотят открыть бесплатный каток.

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“Через год в этом здании откроется магазин с постоянно действующей маленькой линией, чтобы каждый желающий мог прийти и увидеть, как делают шоколад”, – говорит он.

“Кроме этого, мы хотим создать там что-то вроде технического музея или fab lab – небольшую фабричную мастерскую, где можно изготавливать какие-то детали на станках”, – отметил Москалевский.

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Однако, по его словам, пока корпорация еще находится в поиске концепции.

Глава Roshen также отметил, что в центре города заниматься производством бессмысленно, поскольку туда сложно приехать и сложно уехать.

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Как известно, президент Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen. После вступления в должность главы государства он нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU.

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Новости Бизнеса, Roshen Plaza, Вячеслав Москалевский, Киев, Петр Порошенко, Украина.
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