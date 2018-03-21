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Испытания самоуправляемых Toyota остановлены
Новости Бизнеса: Решение прекратить проведение испытаний самоуправляемых автомобилей принято после инцидента с Uber.
Toyota останавливает испытания самоуправляемых автомобилей на государственных дорогах в США после инцидента с испытательным автомобилем Uber, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает HNK World.
Фото: Facebook
Исследовательский институт Toyota - американское предприятие компании, сообщил об остановке своих испытаний таких автомобилей. Компания Uber ранее приняла решение прекратить проведение испытаний самоуправляемых автомобилей на государственных дорогах после того, как в результате инцидента в штате Аризона в воскресенье погибла женщина. Компания Toyota заявила, что это происшествие могло повлиять на эмоциональное состояние ее водителей-испытателей.
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