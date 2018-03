Трамп обвинил Amazon в недоплате налогов

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство деятельностью компании Amazon.com Inc., обвинив ее в недоплате налогов, притеснении ритейлеров и злоупотреблении почтовыми услугами.

"Я высказывал претензии к Amazon задолго до выборов. В отличие от других они платят штатам и местным властям мало налогов или не платят их совсем, используют нашу почтовую систему как своего посыльного (чем наносят США огромные убытки) и вытесняют с рынка многие тысячи ритейлеров ", - написал Д.Трамп в Twitter.

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 марта 2018 г.