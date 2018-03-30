Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В КИУ считают, что следующие президентские выборы могут побить рекорд В КИУ считают, что следующие президентские выборы могут побить рекорд
Новости: Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций
Новости: КДК наказал "Олимпик" за договорные матчи КДК наказал "Олимпик" за договорные матчи
Новости: "Голубая Луна": когда мы увидим второе полнолуние "Голубая Луна": когда мы увидим второе полнолуние
X

Трамп обвинил Amazon в недоплате налогов

Трамп обвинил Amazon в недоплате налогов
11:51 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Трамп обвинил Amazon в недоплате налогов и злоупотреблении почтовой службой США.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство деятельностью компании Amazon.com Inc., обвинив ее в недоплате налогов, притеснении ритейлеров и злоупотреблении почтовыми услугами.

"Я высказывал претензии к Amazon задолго до выборов. В отличие от других они платят штатам и местным властям мало налогов или не платят их совсем, используют нашу почтовую систему как своего посыльного (чем наносят США огромные убытки) и вытесняют с рынка многие тысячи ритейлеров ", - написал Д.Трамп в Twitter.

 

Amazon и Почтовая служба США отказались комментировать президентский твит.

Компьютерный вирус атаковал Boeing

Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили о готовящей президентской кампании против интернет-ритейлера. Согласно их объяснениям, друзья президента, связанные с розничной торговлей, неоднократно жаловались на то, что Amazon вытесняет их из бизнеса.

Акции Amazon подешевели в среду более чем на 4% из-за этих сообщений и еще на 3,8% в начале торгов в четверг. Однако затем пресс-служба Белого дома заявила, что, хотя президент "выразил претензии к Amazon, действий пока не будет", и к концу сессии 29 марта стоимость бумаг Amazon поднялась на 1,1%.

Как пишет The Washington Post, Д.Трамп сделал выводы на основе неполной информации. Amazon собирает налог с собственных продаж товаров через свою платформу в 45 штатах. Однако в случае, если продавцом является сторонняя организация, у нее могут быть другие договоренности с властями.

В некоторых штатах уже приняты законы, которые обяжут интернет-платформы, включая Amazon, взимать налоги с продажи товаров другими ритейлерами. Amazon публично высказывалась в поддержку таких изменений в законодательстве.

Учредитель и глава Amazon Джефф Безос также входит в число собственников The Washington Post.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Amazon, Недоплата налогов, США, Трамп.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Компьютерный вирус атаковал Boeing Renault и Nissan ведут переговоры об объединении "Укроборонпром" существенно сократит количество персонала

Последние новости

Новые подробности о состоянии дочери Скрипаля Пятеро украинцев вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу Вышел трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада" (Видео)
Сегодня читают
01 Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
02 Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года
03 Федецкий назвал единственного тренера, с которым у Хачериди не было проблем
04 НБУ отменяет суточный лимит на куплю-продажу банками валюты
05 Тайна вселенной: физики приблизились к разгадке
Новости сегодня
12:41 Криптопад: Bitcoin опустился ниже $7 тысяч
12:39 Языковой вопрос: венгры Закарпатья отрицают договоренность с минобразования
12:28 В Житомире с подозрением на корь госпитализировали военных
12:26 Поветкин - Прайс: где и когда смотреть бой
12:25 Светлана Лобода впервые записала сингл (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Пасхальное перемирие": боевики дважды нарушили режим тишины Боевики дважды нарушили "Пасхальное перемирие"
Новости: Погода на выходные 31 марта - 1 апреля: в Украине резко потеплеет Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
Новости: В Украине сегодня запускают 4G В Украине сегодня запускают 4G
Новости: Песах 2018: традиции и что нельзя делать в этот праздник Песах 2018: традиции и что нельзя делать в этот праздник
Добавить комментарий
0