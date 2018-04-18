Услуги "Укрпочты" скоро можно будет оплатить банковской картой
Новости Бизнеса: Нацбанк разрешил "Укрпоште" обслуживание клиентов с использованием платежных карт.
Национальный банк Украины зарегистрировал договоры об участии "Укрпошты" в международных платежных системах Visa и MasterCard.
Как сообщается на сайте НБУ, также регулятор начал процедуру присоединения компании к Национальной платежной системе "Украинское платежное пространство".
"Отныне "Укрпошта" сможет осуществлять обслуживание клиентов с использованием платежных карт", - говорится в сообщении.
По оценкам НБУ, это решение будет способствовать доступу к финансовым услугам в сельской местности и отдаленных районах Украины, росту безналичных расчетов и повышению качества платежных услуг.
Также регулятор предоставил "Укрпоште" лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
По информации НБУ, на сегодняшний день, помимо "Укрпошты", такие лицензии имеют 61 небанковское финучреждение.
"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.