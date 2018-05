ПриватБанк против Коломойского: завтра состоится суд в Лондоне

Высокий суд Лондона 4 мая проведет очередное заседание по иску ПриватБанка (Киев) против его бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний, сообщается в повестке заседаний суда.

Заседание назначено на 12:00 по лондонскому времени. Судьей в процессе выступит Питер Рос (Peter Roth).

Как сообщалось, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против И.Коломойского, Г.Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка И.Коломойского и Г.Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.

Суд при этом обязал И.Коломойского и Г.Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Кроме того, суд по итогам слушаний в начале марта 2018 года обязал Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd детализировать информацию о некоторых операциях со средствами ПриватБанка, полученными от других лиц.

И.Коломойский прогнозирует, что рассмотрение Высоким судом Лондона дела по сути состоится не ранее 2020 года.

Ранее все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.