Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, что будет обсуждать ООН на заседании по "украинскому вопросу"
Стало известно, что будет обсуждать ООН на заседании по "украинскому вопросу"
Новости: Киев требует освободить задержанных в Крыму моряков
Киев требует освободить задержанных в Крыму моряков
Новости: Вратарь Реала - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вратарь Реала - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Новости: Евровидение 2018: стало известно, кто будет комментировать конкурс в Украине
Евровидение 2018: стало известно, кто будет комментировать конкурс в Украине
X

В пассажирских поездах начнут устанавливать камеры

Поезда "Укрзализныци" оборудуют видеонаблюдением
18:11 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: 100 комплектов систем видеонаблюдения хочет купить филиал "Укрзализныци" "Пассажирская компания".

Филиал "Укрзализныци" "Пассажирская компания" решила купить 100 комплектов систем видеонаблюдения для установки в пассажирских вагонах.

Об этом сообщает ЦТС.

Соответствующий тендер размещен на портале ProZorro, заявки для участия в нем принимаются до 18 мая.

Каждый комплект должен состоять из трех видеокамер и монитора.

Поставка оборудования должна состояться до конца текущего года. Ожидаемая стоимость закупки указана на уровне 7,5 млн гривен с НДС.

Аукцион по тендеру намечено провести 25 июня.

Согласно тендерной документации, видеорегистратор системы видеонаблюдения должен быть способен принимать записываемый сигнал в разрешении как минимум Full HD (1080 пикселей по высоте) и с частотой - 25 кадров в секунду. Непрерывное время работы - не менее 360 часов.

При этом сама видеокамера комплекта поставки должна снимать с разрешением 720 пикселей по высоте, иметь защиту от вибрации.

Каждый комплект должен быть снабжен 7-дюймовым TFT-монитором, двумя жесткими дисками емкостью от 1 Тб со скоростью работы 6 Гб/с.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Видеонаблюдение, Пассажирская компания, Поезда, Укрзализныця.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Производитель брендовых гитар Gibson объявил о банкротстве ПриватБанк против Коломойского: завтра состоится суд в Лондоне Омелян анонсировал инспекцию всех вокзалов Украины

Последние новости

Джеррард возглавит Рейнджерс Эти люди доказали, что сила воли и труд могут победит все (Фото) В ОБСЕ констатировали отсутствие прогресса в процессе обмена заложниками
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
02 Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
03 "Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"
04 Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"
05 Порошенко жестко раскритиковал арбитра матча "Рома" - "Ливерпуль"
Новости сегодня
21:33 Диетологи подсказали, как сделать утренний кофе более полезным
21:30 Динамо и Мариуполь поделили очки: обзор матча (Видео)
21:29 В СБУ прояснили ситуацию по освобождению Лусварги
21:26 В местах проведения ООС начнут работать передвижные посты
21:22 Как живет богатая молодежь Канады (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан
ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан
Новости: "Укрзализныця" запустит поезд "Мукачево - Будапешт": цены на билеты
Из Мукачево запустят новый поезд в Европу
Новости: Украина погасила часть долга перед МВФ
Украина погасила часть долга перед МВФ
Новости: Медики назвали продукт, который предупреждает серьезные болезни
Медики назвали продукт, который предупреждает серьезные болезни
Добавить комментарий
0