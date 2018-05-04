В пассажирских поездах начнут устанавливать камеры

Филиал "Укрзализныци" "Пассажирская компания" решила купить 100 комплектов систем видеонаблюдения для установки в пассажирских вагонах.

Об этом сообщает ЦТС.

Соответствующий тендер размещен на портале ProZorro, заявки для участия в нем принимаются до 18 мая.

Каждый комплект должен состоять из трех видеокамер и монитора.

Поставка оборудования должна состояться до конца текущего года. Ожидаемая стоимость закупки указана на уровне 7,5 млн гривен с НДС.

Аукцион по тендеру намечено провести 25 июня.

Согласно тендерной документации, видеорегистратор системы видеонаблюдения должен быть способен принимать записываемый сигнал в разрешении как минимум Full HD (1080 пикселей по высоте) и с частотой - 25 кадров в секунду. Непрерывное время работы - не менее 360 часов.

При этом сама видеокамера комплекта поставки должна снимать с разрешением 720 пикселей по высоте, иметь защиту от вибрации.

Каждый комплект должен быть снабжен 7-дюймовым TFT-монитором, двумя жесткими дисками емкостью от 1 Тб со скоростью работы 6 Гб/с.