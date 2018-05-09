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Маск покупает акции Tesla на фоне убытков компании

Илон Маск
19:53 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Илон Маск купил 33 тысяч акций своей компании Tesla, которые стоили ему 9,9 миллиона долларов.

Основатель Tesla Илон Маск купил акции своей компании на 9,9 миллиона долларов.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на ПРАЙМ.

Покупка была совершена на фоне рекордных убытков Tesla.

Миллиардер приобрел 33 тыс акций, увеличив тем самым свою долю в компании на 0,1%.

Напомним, за I квартал 2018 года Tesla получила убыток в размере 709,5 млн долларов.

Маск также сообщил, что намерен открыть собственную фабрику по производству конфет.

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Новости Бизнеса, Tesla, Илон Маск, Основатель Tesla.
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