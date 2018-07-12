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"Укрзализныця" объявила тендер по страхованию на 1,4 млн. гривен
15:37 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Бизнеса: Проводимый тендер будет касаться страхования воздушного транспорта.
Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога" 11 июля объявил тендер на страхование членов экипажа воздушного судна и страхование воздушного судна типа BELL 430, а также страхование гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта.
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Как сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro, ожидаемая стоимость закупки услуг страхования составляет 1,4 млн грн.
Конечный срок подачи предложений по тендеру - 27 июля.
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