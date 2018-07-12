Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Новости: НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
Новости: Лучший форвард сезона 2008/09 возвращается в УПЛ
Лучший форвард сезона 2008/09 возвращается в УПЛ
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

"Укрзализныця" объявила тендер по страхованию на 1,4 млн. гривен

Укрзализныця
15:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Проводимый тендер будет касаться страхования воздушного транспорта.

Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога" 11 июля объявил тендер на страхование членов экипажа воздушного судна и страхование воздушного судна типа BELL 430, а также страхование гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта.

"Укрзализныця" планирует модернизировать 22 пригородные электрички в 2018

Как сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro, ожидаемая стоимость закупки услуг страхования составляет 1,4 млн грн.

Конечный срок подачи предложений по тендеру - 27 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Воздушный транспорт, Тендер, Транспорт, Укрзализныця.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

СБУ подписала меморандум с госпредприятием "Антонов" Минэнергоугля хочет совместно с российской компанией "ТВЭЛ" построить завод Премии "Нафтогаза" будут проверены

Последние новости

Пятница, 13-е: чего следует избегать в этот день Неймар не хочет идти в Реал, где нет Роналду Задержано завербованого жителя Казани
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
17:35 Протестующие штурмуют Киевсовет
17:31 Защита Савченко заявила об очередном отводе судьи
17:30 Бывший сотрудник обвиняет Tesla в браке деталей
17:30 Смешно до слез: убойные картинки с предметами
17:30 "Челси" подпишет тренера и лидера полузащиты "Наполи"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: НБУ опубликовал неутешительные макроэкономические прогнозы
НБУ опубликовал неутешительные макроэкономические прогнозы
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0