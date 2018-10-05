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Витренко: После построения "Северного потока-2" транзит газа через украинскую ГТС исчезнет
21:25 Пт, 5 Октябрь 2018 Телеграф
Новости Бизнеса: По словам Юрия Витренко, Украина проводит активную работу с США и Европой по недопущению строительства "Северного потока-2".
После построения российского проекта "Северный поток-2" транзит газа через украинскую газотранспортную систему, скорее всего, исчезнет. Об этом сказал в эфире телеканала Эспрессо главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.
"Мы считаем, что с построением "Северного потока-2", к сожалению, транзитная составляющая скорее всего исчезнет", - сказал он.
В случае запуска "Северного потока 2", Киев потребует $12 миллиардов компенсации
"Мы надеемся, что эта помощь будет действенной", - отметил он.
Напомним, Исследовательская поисковая сеть Bellingcat установила личность одного из подозреваемых в покушении на бывшего работника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.
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