Витренко: После построения "Северного потока-2" транзит газа через украинскую ГТС исчезнет

После построения российского проекта "Северный поток-2" транзит газа через украинскую газотранспортную систему, скорее всего, исчезнет. Об этом сказал в эфире телеканала Эспрессо главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

"Мы считаем, что с построением "Северного потока-2", к сожалению, транзитная составляющая скорее всего исчезнет", - сказал он.

"Мы надеемся, что эта помощь будет действенной", - отметил он.

Напомним, Исследовательская поисковая сеть Bellingcat установила личность одного из подозреваемых в покушении на бывшего работника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.