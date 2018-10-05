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Отравление в Солсбери: Bellingcat установил настоящие имя "Петрова"

Отравление Скрипалей
21:14 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Во вторник, 9 октября, Bellingсat объявят настоящее имя "Петрова".

Исследовательская поисковая сеть Bellingcat установила личность одного из подозреваемых в покушении на бывшего работника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.

Об этом в своем Twitter сообщил ведущий исследователь Bellingсat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер. 

"Мы (Bellingcat) выяснили реальную личность Александра Петрова, второго отравителя Скрипаля, который работал вместе с Анатолием Чепигой (Руслан Боширов)", - написал он.

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Как известно, 5 сентября британские прокуроры назвали причастными к отравлению бывшего работника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению Британии, оба являются офицерами разведки.

Издания The Insider и проект расследований Bellingcat 26 сентября сообщили, что настоящее имя Боширова - Анатолий Чепига. По данным журналистов, он полковник ГРУ РФ и имеет звание "Герой России".

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Новости мира, Bellingсat, Личность ГРУшника, Отравление, Отравление Скрипалей.
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