Отравление в Солсбери: Bellingcat установил настоящие имя "Петрова"

Исследовательская поисковая сеть Bellingcat установила личность одного из подозреваемых в покушении на бывшего работника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.

Об этом в своем Twitter сообщил ведущий исследователь Bellingсat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер.

We (@bellingcat) have figured out the real identity of Aleksandr Petrov, the second "Skripal" poisoner, who worked alongside Anatoliy Chepiga ("Ruslan Boshirov"). We'll announce his identity on Tuesday of next week. — Aric Toler (@AricToler) 5 жовтня 2018 р.

"Мы (Bellingcat) выяснили реальную личность Александра Петрова, второго отравителя Скрипаля, который работал вместе с Анатолием Чепигой (Руслан Боширов)", - написал он.

Как известно, 5 сентября британские прокуроры назвали причастными к отравлению бывшего работника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению Британии, оба являются офицерами разведки.

Издания The Insider и проект расследований Bellingcat 26 сентября сообщили, что настоящее имя Боширова - Анатолий Чепига. По данным журналистов, он полковник ГРУ РФ и имеет звание "Герой России".