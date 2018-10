Отравление в Солсбери: Bellingcat установил настоящие имя "Петрова"

Исследовательская поисковая сеть Bellingcat установила личность одного из подозреваемых в покушении на бывшего работника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.

Об этом в своем Twitter сообщил ведущий исследователь Bellingсat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер.

We (@bellingcat) have figured out the real identity of Aleksandr Petrov, the second "Skripal" poisoner, who worked alongside Anatoliy Chepiga ("Ruslan Boshirov"). We'll announce his identity on Tuesday of next week.

— Aric Toler (@AricToler) 5 жовтня 2018 р.