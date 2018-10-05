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Посольство Украины в РФ направило ноту в отношении Сенцова

#FreeSentsov
20:02 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: В пятницу, 5 октября, Украина направила в МИД РФ относительно политзаключенного Олега Сенцова.

Украина направила Российской Федерации ноту с требованием допустить международных врачей к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову для независимого обследования. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.

"Только что отправили РФ очередную ноту с требованием допустить украинских и международных врачей к Сенцову для независимого обследования. Должны спасти Олега. Как трудно читать письма Олега Сенцова ... Состояние критическое. Требуем от РФ допустить украинского консула и врачей. Требуем его освобождения", - написала она.

Сенцов спустя 145 дней прекратил голодовку: что известно о его состоянии

Как сообщалось, 5 октября украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.

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Новости Украины, Олег Сенцов, Политзаключенный, Российская федирация, РФ, Состояние Сенцова, Украина.
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