День Независимости Украины

Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 06.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Генштаб ВСУ: На Львовщине завершились учения "Светлая Лавина - 2018"
Генштаб ВСУ: На Львовщине завершились учения "Светлая Лавина - 2018"
Новости: В Конго загорелся нефтяной танкер: 50 погибших, 100 - с ожогами
В Конго загорелся нефтяной танкер: 50 погибших, 100 - с ожогами
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор: все о бое
Нурмагомедов - Макгрегор: где и когда смотреть, прогноз на бой
Новости: Ученые обнаружили 13 звезд из другой галактики
Ученые обнаружили 13 звезд из другой галактики

В Германии еще одно судно приступило к укладке труб "Северного потока-2"

"Северный поток‑2"
20:35 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Все работы по газопроводу "Северный поток‑2" в территориальных водах Германии будут завершены до конца этот года.

Судно Audacia компании Allseas в субботу приступило к трубоукладке на германском участке газопровода "Северный поток‑2", где также ведет работы судно Castoro Dieci (C10). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"Судно Audacia начало работы в конечной точке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода в территориальных водах Германии. Ему предстоит уложить участок протяженностью около 38 километров в более глубоководной части маршрута газопровода. После укладки первой нитки Audacia вернется в исходную точку и начнет укладку второй нитки. Работы планируется завершить к концу 2018 года", - говорится в сообщении.

В случае запуска "Северного потока 2", Киев потребует $12 миллиардов компенсации

Напомним, После построения российского проекта "Северный поток-2" транзит газа через украинскую газотранспортную систему, скорее всего, исчезнет. Об этом сказал в эфире телеканала Эспрессо главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Nord Stream 2 AG, Германия, Компания Allseas, Северный поток-2, Укладка труб Северного потока-2.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

"Газпром" назвал сроки начала поставки газа в Европу по "Северному потоку 2" НАК "Нафтогаз Украины" отчитался о готовности к отопительному сезону На Запорожской АЭС отключили энергоблок

Последние новости

Фолк-дуэт Balaklava Blues порадует поклонников гастролями в Украине Роналду в своих проблемах подозревает президента Реала Больше гламура: беспощадные модники, которых можно встретить в метро
Сегодня читают
01 В Украине подешевеет валюта
02 Формула перерасчета пенсий в 2019 году
03 Врачи объяснили, сколько раз в неделю стоит принимать душ
04 Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине
Новости сегодня
22:39 Манчестер Юнайтед совершил шикарный камбэк в матче с Ньюкаслом (Видео)
22:35 Факты о самом ожидаемом фильме осени "Веном"
22:30 Врачи назвали самую полезную осеннюю зелень
22:28 Экс-девушка Николаса Кейджа подала в суд на актера
22:23 Малфой и Поттер воссоединились: Том Фелтон показал новый снимок со звездным другом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
Новости: Референдум в Румынии: явка достигла 4%
Референдум в Румынии: явка достигла 4%
Новости: Сотруднику Генпрокуратуры НАБУ сообщило о подозрении
Сотруднику Генпрокуратуры НАБУ сообщило о подозрении
Новости: Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о новых отношениях с Брэдом Фэлчаком
Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о новых отношениях с Брэдом Фэлчаком
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь