В Германии еще одно судно приступило к укладке труб "Северного потока-2"

Судно Audacia компании Allseas в субботу приступило к трубоукладке на германском участке газопровода "Северный поток‑2", где также ведет работы судно Castoro Dieci (C10). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"Судно Audacia начало работы в конечной точке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода в территориальных водах Германии. Ему предстоит уложить участок протяженностью около 38 километров в более глубоководной части маршрута газопровода. После укладки первой нитки Audacia вернется в исходную точку и начнет укладку второй нитки. Работы планируется завершить к концу 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, После построения российского проекта "Северный поток-2" транзит газа через украинскую газотранспортную систему, скорее всего, исчезнет. Об этом сказал в эфире телеканала Эспрессо главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.