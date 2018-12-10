Канадская Bombardier готова поставлять электровозы для УЗ

Новости Бизнеса: В конкурсе на поставку электровозов для "Укрзализныци" готова принять участие канадская компания Bombardier Transportation.

В конкурсе на поставку электровозов для акционерной компании "Укрзализныця" (УЗ) готов принять участие крупнейший в мире производитель железнодорожной техники - канадская компания Bombardier Transportation.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, который несколько дней назад находился с визитом во Франции.

"Как всегда, все ждут тендер УЗ, в котором готовы принять участие не только Alstom, но и Bombardier, и китайские компании. Учитывая полную изношенность украинских локомотивов, дальше тянуть некуда", - написал он.

Также Омелян сообщил, что компания Alstom готова начать сотрудничество с "Укрзализныцей" и начать производство электровозов в Украине. "Речь идет о миллиардах инвестиций, производстве в Украине сверхсовременных грузовых и пассажирских электровозов. Потенциально может рассматриваться производство городского электротранспорта", - написал он.

Как сообщалось, ранее первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сообщал, что французский производитель энергетического оборудования и железнодорожного транспорта Alstom планирует создать в Украине совместные либо новые производственные мощности.

В сентябре замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань сообщил, что в конкурсе на поставку электровозов для Украины будут участвовать Alstom и CRRC.

Сегодня ранее Владимир Омелян сообщал, что одесский порт ожидает инвестиций от французской CMA CGM.

Как сообщалось, первый рейс поезда сообщением "Будапешт-Мукачево" отправился вчера утром в 8.23 по киевскому времени с вокзала венгерской столицы до города на Закарпатье.