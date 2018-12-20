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Укрпошта договорилась с Пенсионным фондом о доставке пенсий

Укрпошта договорилась с Пенсионным фондом о доставке пенсий
15:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: ПАО "Укрпошта" договорилась с ПФ о доставке пенсий и приостановила оптимизацию сети отделений.

Филиалы ПАО "Укрпошта" во всех областях Украины успешно провели переговоры и подписали соответствующие протоколы с региональными управлениями Пенсионного фонда (ПФ) о доставке и выплате пенсий в 2019 году.

Как отмечается в сообщении пресс-службы "Укрпошты" в четверг, такие договоренности были достигнуты после принятия решения парламентом о выделении компании 500 млн грн на покрытие убытков, связанных с услугой доставки пенсий.

В ближайшее время ожидается заключение соответствующих соглашений между ПФ и "Укрпоштой" во всех регионах Украины без исключения.

"Укрпошта" продолжит выплачивать пенсии в 2019 году и доставлять их по-прежнему, во все населенные пункты страны: как в крупные города, так и в маленькие и в отдаленные села", - цитирует генерального директора "Укрпошты" Игоря Смелянского пресс-служба.

В сообщении компании также отмечается, что во исполнение поручения президента Украины по обеспечению деятельности сети отделений почтовой связи в сельской местности, "Укрпошта" официально приостанавливает с 17 декабря текущего года все действия, связанные с оптимизацией сельской сети.

В Укрпочте ответили Порошенко: Денег на почтальонов хватит на полгода

Кроме того, будет проведена работа по трудоустройству на вакантные должности бывших работников, в случае их обращения.

"Сейчас в "Укрпоште" незаполненными остаются 1188 вакансий почтальонов и 667 вакансий операторов", - подчеркнули в компании.

В "Укрпоште" подчеркнули, что в ближайшее время планируется возобновить работу более 50 отделений связи и запустить в работу 11 новых отделений до конца года. "Укрпошта" также будет активно сотрудничать с местными общинами, где отделения связи остаются закрытыми по техническим причинам, связанными с невозможностью их дальнейшей эксплуатации или в связи с их неукомплектованностью.

Как сообщалось, ранее "Укрпошта" заявила о том, что повысит зарплаты рядовым сотрудникам и не будет закрывать отделения.

Президент Украины Петр Порошенко считает недопустимым увеличение тарифов на доставку пенсий, увольнение почтальонов и закрытие почтовых отделений в сельской местности, а также просит генерального директора "Укрпошты" пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.

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Пенсионный фонд, Пенсионеры, Укрпошта.
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