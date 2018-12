ПриватБанк подал апелляцию в Апелляционный суд Англии и Уэльса

Новости Бизнеса: ПриватБанк обжаловал решение суда Лондона о несоответствии иска к экс-собственникам юрисдикции этой судебной инстанции/

ПриватБанк (Киев) подал апелляцию на решение Высокого суда Лондона от 4 декабря 2018 года о несоответствии его юрисдикции иска госбанка к экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и шести связанных с ними компаний.

Как сообщили в пресс-службе финучреждения, апелляция направлена в Апелляционный суд Англии и Уэльса 21 декабря 2018 года.

Как сообщалось, ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против И.Коломойского, Г.Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все – Великобритания), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все Британские Виргинские о-ва), которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.

Высокий суд Лондона 4 декабря признал, что ПриватБанк подал иск против британских компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (именуемые в производстве как английские ответчики) с тем, чтобы получить юрисдикцию суда Лондона на подачу иска против И.Коломойского и Г.Боголюбова.

Судья аргументировал заключение тем, что банк не предоставил никакого прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года, и ни один из его аргументов, который был представлен позже, не является убедительным. В том числе некоторые приводимые банком основания не могли быть представлены в декабре 2017 года, поскольку банк о них не знал.

При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований против И.Коломойского и Г.Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов. В то же время он добавил, что банк не вправе подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь, его экс-владельцы вправе защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного жительства.

Ранее все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале ПриватБанка в рамках расследования о не возврате кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.