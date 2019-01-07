Tesla снизила цены на весь модельный ряд: Акции компании тут же рухнули

Новости Бизнеса: Tesla снизила цены на все свои авто на 2 тысячи долларов.

Компания Tesla объявила о снижении цен на все свои модели автомобилей на 2 тысячи долларов.

Об этом говорится в отчете компании, передает "Коммерсант".

Tesla объяснила необходимость этого шага сокращением федеральных налоговых льгот для покупателей электромобилей.

После оглашения этого решения акции компании упали на 10%. К закрытию торгов стоимость акций выровнялась до 6,8%.

Ранее Tesla сообщила о рекордном производстве по итогам 2018 года.

По ее данным, в конце прошлого года было собрано самое большое число автомобилей в истории компании. За прошедший квартал Tesla выпустила 86,55 тысяч машин.