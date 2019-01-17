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В "Нафтогазе" анонсировали создание двух профильных дивизионов

В &quot;Нафтогазе&quot; анонсировали создание двух профильных дивизионов
15:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: В Нафтогазе создали новую модель управления бизнесом группы.

Правление группы Нафтогаз в рамках реализации корпоративной стратегии 14 января утвердило новую модель управления бизнесом группы.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

"Модель предусматривает создание профильных дивизионов по ключевым направлениям работы группы. В частности, решением правления образуются дивизионы "Интегрированный газовый бизнес" (Газ дивизион) и "Нефть" (дивизион Нефть). Руководителем дивизиона Газ назначен Андрей Фаворов, дивизиона Нефть – Николая Гавриленко", - говорится в сообщении.

В состав дивизиона Газ войдут следующие бизнес-единицы:

  • АО "Укргаздобыча" (за исключением подразделений, осуществляющих деятельность по переработке и розничной реализации нефтепродуктов);
  • ГК "Газ Украины";
  • ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины";
  • ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг";Г- ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Тепло";
  • Naftogaz Trading Europe AG;
  • ГП "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз";
  • подразделения НАК "Нафтогаз Украины": департамент балансов газа, диспетчеризации, метрологии и учета газа; департамент реализации газа; управление импорта газа и таможенного оформления; управление трейдинга газа.

В состав дивизиона Нефть войдут:

  •  АО "Укртранснафта";
  •  АО "Укрспецтрансгаз";
  •   ДП "Укравтогаз";
  •  подразделения АО "Укргаздобыча": департамент реализации; филиал управления по переработке газа и газового конденсата.

Планируется создание еще нескольких дивизионов, в сферу ответственности которых войдут другие основные и вспомогательные бизнес-процессы группы Нафтогаз.

"Дивизионы не являются юридическими лицами или подразделениями юридических лиц. Директора дивизионов будут назначаться правлением Нафтогаза по представлению председателя правления и подчиняться правлению. Текущее руководство директорами дивизионов будет осуществлять председатель правления Нафтогаза", - пояснили в НАК.

В свою очередь, директора дивизионов будут иметь право подавать в правление предложения относительно избрания и прекращения полномочий руководителя и членов правлений бизнес-единиц, входящих в состав дивизиона.

Ответственность за результаты работы по каждому из направлений будут нести руководители соответствующих дивизионов и руководители бизнес-единиц.

"Новая структура управления бизнесом группы Нафтогаз позволит значительно усилить эффективность работы по каждому из направлений, а также наладить действенную систему контроля работы руководителей. Мы ожидаем, что переход на новую организационную структуру поможет увеличить прибыль, избегать ненужных потерь и, соответственно, увеличить ценность компании для нашего конечного акционера – народа Украины", – отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Как сообщалось, "Нафтогаз" в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек "Укрнафте".

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Газ, Нефть, Нафтогаз.
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