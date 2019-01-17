В "Нафтогазе" анонсировали создание двух профильных дивизионов

Правление группы Нафтогаз в рамках реализации корпоративной стратегии 14 января утвердило новую модель управления бизнесом группы.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Нафтогаза.
"Модель предусматривает создание профильных дивизионов по ключевым направлениям работы группы. В частности, решением правления образуются дивизионы "Интегрированный газовый бизнес" (Газ дивизион) и "Нефть" (дивизион Нефть). Руководителем дивизиона Газ назначен Андрей Фаворов, дивизиона Нефть – Николая Гавриленко", - говорится в сообщении.
В состав дивизиона Газ войдут следующие бизнес-единицы:
В состав дивизиона Нефть войдут:
Планируется создание еще нескольких дивизионов, в сферу ответственности которых войдут другие основные и вспомогательные бизнес-процессы группы Нафтогаз.
"Дивизионы не являются юридическими лицами или подразделениями юридических лиц. Директора дивизионов будут назначаться правлением Нафтогаза по представлению председателя правления и подчиняться правлению. Текущее руководство директорами дивизионов будет осуществлять председатель правления Нафтогаза", - пояснили в НАК.
В свою очередь, директора дивизионов будут иметь право подавать в правление предложения относительно избрания и прекращения полномочий руководителя и членов правлений бизнес-единиц, входящих в состав дивизиона.
Ответственность за результаты работы по каждому из направлений будут нести руководители соответствующих дивизионов и руководители бизнес-единиц.
"Новая структура управления бизнесом группы Нафтогаз позволит значительно усилить эффективность работы по каждому из направлений, а также наладить действенную систему контроля работы руководителей. Мы ожидаем, что переход на новую организационную структуру поможет увеличить прибыль, избегать ненужных потерь и, соответственно, увеличить ценность компании для нашего конечного акционера – народа Украины", – отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.
Как сообщалось, "Нафтогаз" в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек "Укрнафте".