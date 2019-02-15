Японская компания инвестирует деньги в ветряную энергетику

Новости Бизнеса: Японская торговая компания Sumitomo Corporation и два крупнейших финансовых института запускают инвестиционный проект по развитию ветряной энергетики.

Японский торговый дом и два крупнейших финансовых института уверены в перспективности проектов по использованию экологически чистых видов энергии.

Они намерены запустить совместный инвестиционный проект в сфере развития ветряной энергетики в прибрежных зонах, пишет NHK. Торговая компания Sumitomo Corporation, а также Sumitomo Mitsui Banking Corporation и связанный с правительством Банк развития Японии к концу месяца учредят новый фонд.

По данным источников, компании планируют вложить 30 млрд иен, или около 270 млн долларов, в проекты по развитию ветряной энергетики в прибрежных зонах. Первой подобной "ветряной фермой" может стать территория у побережья Великобритании