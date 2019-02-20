МАУ запустили рейсы в еще одну страну

Новости Бизнеса: Перелеты из Киева в Рейкьявик возможны с одной стыковкой длительностью 1-3 часа через Хельсинки, Копенгаген, Мюнхен или Франкфурт.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объявила о запуске продажи билетов из Украины в столице Исландии со стыковками в городах Европы. Это стало возможным после подписания партнерского соглашения с авиакомпанией Icelandair, сообщает Avianews.

Перелеты из Киева в Рейкьявик возможны с одной стыковкой длительностью 1-3 часа через Хельсинки, Копенгаген, Мюнхен или Франкфурт. Первый сегмент выполняет МАУ, второй – Icelandair.

Билеты оформляются на едином бланке, благодаря чему авиакомпании несут ответственность за срыв стыковки и обязаны переоформить билет в случае опоздания пассажира на следующий рейс не по своей вине.

Стоимость билетов стартует от 10 400 грн в обе стороны по тарифу, включающему перевозку багажа весом до 23 кг.