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Воровство на "Укрзализныце": задержан помощник нардепа

Воровство на "Укрзализныце": задержан помощник нардепа
16:59 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Фото: НАБУ

Новости Бизнеса: Детективы НАБУ задержали еще одного фигуранта схемы хищения средств "Укрзализныци" на закупке стрелочной продукции.

В аэропорту «Борисполь» сегодня, 21 февраля, усилиями Госпогранслужбы и детективов НАБУ был задержан экс-первый помощник заместителя руководителя Филии «Центр обеспечения производства» ПАТ «Укрзализныця», сообщает пресс-служба НАБУ.

Задержанный и еще семь человек подозреваются в хищении 93 млн грн. «Укрзализныци» через закупку стрелочной продукции по заведомо завышенным ценам. На день задержания бывший руководитель занимал должность помощника одного из депутатов, который, по мнению детективов НАБУ, в том числе причастен к схеме хищения средств государственного предприятия.

Бывший руководитель в «Укрзализныце» еще в январе 2019 года был оповещен о подозрении по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.ч 2,3 ст.27, ч.5 ст 191 Уголовного Кодекса Украины. В связи с тем, что подозреваемый скрывался от следствия, он был объявлен в розыск.

Подозреваемого задержали сотрудники Государственной пограничной службы и передали его в НАБУ для дальнейших следственных действий.

Ранее сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает сразу семь должностных лиц «Укрзализныци» в совершении преступления по незаконному завладению 93,27 млн грн ПАО «Укрзализныця»

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) благодаря действиям нового руководства «Укрзализныци» отмечает снижение уровня коррупция в компании.

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Украина, Аэропорт "Борисполь", Укрзализныця, ГПСУ, НАБУ, Стрелочная продукция.
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