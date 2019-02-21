Воровство на "Укрзализныце": задержан помощник нардепа

В аэропорту «Борисполь» сегодня, 21 февраля, усилиями Госпогранслужбы и детективов НАБУ был задержан экс-первый помощник заместителя руководителя Филии «Центр обеспечения производства» ПАТ «Укрзализныця», сообщает пресс-служба НАБУ.
Задержанный и еще семь человек подозреваются в хищении 93 млн грн. «Укрзализныци» через закупку стрелочной продукции по заведомо завышенным ценам. На день задержания бывший руководитель занимал должность помощника одного из депутатов, который, по мнению детективов НАБУ, в том числе причастен к схеме хищения средств государственного предприятия.
Бывший руководитель в «Укрзализныце» еще в январе 2019 года был оповещен о подозрении по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.ч 2,3 ст.27, ч.5 ст 191 Уголовного Кодекса Украины. В связи с тем, что подозреваемый скрывался от следствия, он был объявлен в розыск.
Подозреваемого задержали сотрудники Государственной пограничной службы и передали его в НАБУ для дальнейших следственных действий.
Ранее сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает сразу семь должностных лиц «Укрзализныци» в совершении преступления по незаконному завладению 93,27 млн грн ПАО «Укрзализныця»
Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) благодаря действиям нового руководства «Укрзализныци» отмечает снижение уровня коррупция в компании.