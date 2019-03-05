В Украине начинаются масштабные проверки облгазов

Новости Бизнеса: Нацкомиссия проверит 20 облгазов в 15 областях относительно справедливости начислений в платежках.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и комунільних услуг, в течение нескольких дней начнет широкомасштабную проверку исполнения решения НКРЕКП относительно запрета операторов ГРС осуществлять доначисление объемов природного газа за приведение к стандартным условиям.

Об этом в Facebook написала глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко по результатам правительственного селекторного совещания с органами местного самоуправления по обеспечению потребителей теплоснабжением и газоснабжением.

"В первой декаде марта мы начинаем широкомасштабную проверку выполнения решения НКРЭКУ о запрете операторов ГРС осуществлять доначисления объемов природного газа за приведение к стандартным условиям. Проверка продлится пять дней, в ходе которой мы проведем тщательный анализ фактического потребления газа населением и выставленных счетов. В случае выявленных нарушений будут приняты соответствующие санкции. Результаты проверки будут публично обнародованы и обсуждены", - сказала Кривенко.

Она напомнила, что 20 операторов газораспределительных сетей, осуществляющих свою деятельность в 15 областях Украины, совершили нарушениях в части доначисления в платежки потребителей объемов природного газа за приведение к стандартным условиям.

"Это Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области.

В октябре 2018 года в среднем объемы доначислений составили 1-1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе составили около 5-10%. Несмотря на это, в ноябре 2018 года НКРЭКУ приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов. После чего регулятор обратился в ГРС для получения разрешения на проведение внеплановой проверки операторов ГРС. Разрешение было получено в феврале", - рассказала Кривенко.

Она отметила, что осенью НКРЭКУ создала все необходимые условия для успешного прохождения отопительного сезона.

"Сегодня это позволяет участникам рынка слаженно функционировать, а нам в полной мере осуществлять полномочия регулятора для сбалансированной деятельности рынков энергетики и коммунальных услуг. В то же время существуют проблемные вопросы и нарушения во всех сферах регулирования, на которые мы оперативно реагируем", - отметила руководитель комиссии.

Она также заверила, что НКРЭКУ будет продолжать анализ работы предприятий. "Мы и в дальнейшем будем рассматривать все необходимые документы и материалы, в том числе финансовую и регуляторную отчетность. И для того, чтобы уверенно говорить, что лицензиаты имеют достаточно финансовых ресурсов, нам нужно будет провести мероприятия государственного надзора и контроля. Также с учетом открытых обсуждений на местах будем принимать соответствующие решения по пересмотру тарифа или его корректировки", - подчеркнула Кривенко.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины продолжает расследование возможных злоупотреблений облгазов, которые осуществили доначисления по приведению объемов газа к стандартным условиям.

В ноябре прошлого года большинство бытовых потребителей Украины получили от своих поставщиков газа платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три прошлых года со значительными суммами. Их причиной указано "приведение объема газа к эталонным условиям измерения".

НКРЭКУ 23 ноября 2018 года запретила осуществлять доначисления потребителям газа за приведение объемов газа к стандартным условиям, однако облгазы продолжали осуществлять доначисления в платежках.