"Нафтогаз" направит в ЕК новую жалобу на "Газпром"

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" намерен пожаловаться в ЕК на антиконкурентную политику "Газпрома".

НАК "Нафтогаз Украины" намерена подать жалобу в Европейскую комиссию на российский "Газпром" за ведение антиконкурентной политики, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Мы верим, что в Европе доминирует верховенство права, что там есть рабочая судебная система, и это подтвердили наши победы в Стокгольмском арбитраже. Мы намерены последовать этому примеру и решительно настроены обратить внимание ЕС на порочную и незаконную практику "Газпрома", - сказал он во время "круглого стола" в Европейском политическом центре (EPC) в Брюсселе во вторник.

Ю.Витренко уточнил, что НАК намерена подать жалобу в Европейскую комиссию относительно нарушения российской компанией законодательства ЕС о защите конкуренции. Соответствующая жалоба будет подана к концу апреля текущего года.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" о нарушениях контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованного объема газа для транзита.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить НАК $2,56 млрд.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина потеряет поддержку партнеров и средства, если снизит цены на газ.