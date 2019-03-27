Дания отказала "Газпрому" по "Nord Stream-2" на своей территории

Российский газовый монополист компания «Газпром» получила очередной отказ в согласовании альтернативного маршрута для строительства двух веток газопровода "Северный поток-2” от Национального энергетического агентства Дании.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
«Газпром» получил очередной отказ в Дании по маршруту «Северного потока-2», это, конечно же, проект не убивает, пока что… Тем не менее, надо снова искать новый путь, а Балтийское море не такое уж и большое, и желающих что-то проложить или закопать хватает», - написал он.
Как уточнила пресс-служба «Нафтогаза», речь идет об отказе Национального энергетического агентства в согласовании альтернативного маршрута для газопровода.
«Имеем сегодня хорошие новости из Дании. Национальное энергетическое агентство отказало в согласовании альтернативного маршрута для «Северного потока-2», - сообщается на странице НАК «Нафтогаз Украины» в Facebook.
Ранее сообщалось, Палата представителей США одобрила законопроект, направленный против ”Северного потока-2” для укрепления европейской энергетической безопасности.