Дания отказала "Газпрому" по "Nord Stream-2" на своей территории

Новости Бизнеса: "Газпром" получил очередной отказ в Дании по альтернативному маршруту "Северного потока-2".

Российский газовый монополист компания «Газпром» получила очередной отказ в согласовании альтернативного маршрута для строительства двух веток газопровода "Северный поток-2” от Национального энергетического агентства Дании.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Газпром» получил очередной отказ в Дании по маршруту «Северного потока-2», это, конечно же, проект не убивает, пока что… Тем не менее, надо снова искать новый путь, а Балтийское море не такое уж и большое, и желающих что-то проложить или закопать хватает», - написал он.

Как уточнила пресс-служба «Нафтогаза», речь идет об отказе Национального энергетического агентства в согласовании альтернативного маршрута для газопровода.

«Имеем сегодня хорошие новости из Дании. Национальное энергетическое агентство отказало в согласовании альтернативного маршрута для «Северного потока-2», - сообщается на странице НАК «Нафтогаз Украины» в Facebook.

Ранее сообщалось, Палата представителей США одобрила законопроект, направленный против ”Северного потока-2” для укрепления европейской энергетической безопасности.