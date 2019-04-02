В Словакию за 4 часа: УЗ тестирует поезд Мукачево - Кошице

Акционерная компания «Укрзализныця» протестировала маршрут Мукачево - Кошице (Словакия) по евроколее, сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в сети Facebook.
"Железнодорожники в Мукачево встретили первый поезд из Кошице. Это пока тестовый рейс. Регулярное пассажирское сообщение, как и обещали, планируем запустить уже в июне", - написал он.
Кравцов отметил, что время в пути составит около 4 часов.
«С украинского вокзала в Словакию можно будет доехать рельсовым автобусом по евроколее за 4:00. Маршрут такой - «Кошице - Чиерна над Тисой - Чоп - Мукачево», - отметил он.
Как сообщалось, «Укрзализныця» в июне планирует запустить поезд по маршруту Мукачево – Кошице.
Напомним, "Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд на Пасхальные и майские праздники.
Ранее сообщалось, ночной экспресс по маршруту Киев-Мариуполь 31 марта отправился в первый рейс, он был заполнен на 100%, а продолжительность рейса составляла менее 15 часов.