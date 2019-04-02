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В Словакию за 4 часа: УЗ тестирует поезд Мукачево - Кошице

В Словакию за 4 часа: УЗ тестирует поезд Мукачево - Кошице
14:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: «Укрзализныця» со словацкими коллегами тестирует новый поезд Мукачево - Кошице, который будет запущен уже в ближайшие месяцы.

Акционерная компания «Укрзализныця» протестировала маршрут Мукачево - Кошице (Словакия) по евроколее, сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в сети Facebook.

"Железнодорожники в Мукачево встретили первый поезд из Кошице. Это пока тестовый рейс. Регулярное пассажирское сообщение, как и обещали, планируем запустить уже в июне", - написал он.

Кравцов отметил, что время в пути составит около 4 часов.

«С украинского вокзала в Словакию можно будет доехать рельсовым автобусом по евроколее за 4:00. Маршрут такой - «Кошице - Чиерна над Тисой - Чоп - Мукачево», - отметил он.

"Укрзализныця" пока не будет индексировать тарифы на пассажирские перевозки

Как сообщалось, «Укрзализныця» в июне планирует запустить поезд по маршруту Мукачево – Кошице.

Напомним, "Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд на Пасхальные и майские праздники.

Ранее сообщалось, ночной экспресс по маршруту Киев-Мариуполь 31 марта отправился в первый рейс, он был заполнен на 100%, а продолжительность рейса составляла менее 15 часов.

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Укрзализныця, Мукачево, Евгений Кравцов, Поезд в Словакию, Мукачево - Кошице.
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