С Коболева сняли штрафные санкции и закрыли дело

Новости Бизнеса: В Подольском суде Киева закрыли дело Главы "Нафтогаза" о нарушении таможенных правил, а также отменил штраф в 1,3 млрд грн.

Решение суда об отмене штрафных санкций Главе правления "Нафтогаза" было опубликовано на сайте Единого госреестра судебных решений.

Согласно документу, Андрей Коболев не только избавлен от необходимости оплатить штраф в размере 1,3 миллиарда гривен, но и само дело отныне считается закрытым. В суде посчитали, что в действиях главы энергетической компании нет состава преступления, соответственно, никаких нарушений таможенных правил тоже нет. Решение суда подлежит обжалованию в течении десяти дней с момента его провозглашения.

В самом документе указывается, что Коболев "обратился в суд с иском к Энергетической таможне ГФС об отмене постановления про нарушение таможенных правил". Его сторону обвиняли в якобы не предоставлении полного пакета документов по поставке газа в ноябре 2015 года. В свою очередь обвиняемая сторона заявила, что согласно Таможенному кодексу, декларантом природного газа является компания "Нафтогаз Украина", а не лично Коболев.

Также в постановлении отсутствовала информация о том, какие именно правонарушения были совершены руководством компании и лично Главой правления. Ко всему представители "Нафтогаза" объяснили, что некоторые документы не были предоставлены Энергетической таможне для завершения таможенного оформления товара, поскольку представители "Газпрома" не смогли должным образом их оформить.