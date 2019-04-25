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Аудит "Укроборонпрома" обойдется бюджету в $5 млн

Аудит "Укроборонпрома" обойдется бюджету в $5 млн
19:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Укроборонпром

Новости Бизнеса: Международный аудит «Укроборонпрома» обойдется в сумму до 5 млн долларов.

Международный аудит деятельности государственного концерна «Укроборонпром» обойдется в сумму до 5 млн долларов.

Об этом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос сообщил в эфире одного из телеканалов.

«Я имею картину практически по каждому предприятию, а многие из них я посетил. Есть прибыльные предприятия, а есть такие, которые являются бременем для налогоплательщиков. Поэтому мы рассматриваем вопросы реформирования неприбыльных предприятий», - сказал он.

Также Кривонос сообщил о перспективах аудита деятельности «Укроборонпрома». «Мы встречались с послом США. Там также заинтересованы в проведении аудита. А моя заинтересованность - чтобы Кабмин как можно скорее нашел деньги для проведения такого аудита. Аудит важен как нам, так и для наших партнеров, так как он даст возможность продемонстрировать, что мы прозрачны и готовы к сотрудничеству», - пояснил он.

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Кривонос добавил, что аудит деятельности «Укроборонпрома» будет стоить «до 5 миллионов долларов» и Кабинет министров уже ищет средства для его проведения.

Кроме того, он сообщил, что на прошлой неделе состоялись переговоры с американской компанией «Боинг», которая заинтересована в сотрудничестве с Украиной.

Глава государства Петр Порошенко и СНБО 17 апреля запустили длительный процесс аудита "Укроборонпрома".

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СНБО, Укроборонпром, Сергей Кривонос, Аудит "Укроборонпрома".
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