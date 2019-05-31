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Правоохранители задержали коррупционеров в "Укрзализныце"

Правоохранители задержали коррупционеров в "Укрзализныце"
18:36 Сегодня Телеграф Фото: Прокуратура Киева

Новости Бизнеса: В "Укрзализныце" зафиксирован очередной факт коррупции среди должностных лиц.

Чиновники ПАО «Укрзализныця» были задержаны на взятке в размере 270 тысяч гривень, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Местная прокуратура при помощи сотрудников ГУ БКОП СБ Украины вместе с Департаментом безопасности ПАО «Украинская железная дорога» задержала «на горячем» заместителя Филиала «Центр сервисного обеспечения» и начальника отдела филиала.

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Должностные лица, по информации следователей, по предварительному сговору требовали 270 тысяч гривнь взятки от представителя субъекта хозяйствования.

Коррупционерам объявят о подозрении по ч.3 ст.368 УК.

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Укрзализныця, Взятка, Коррупция.
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