Правоохранители задержали коррупционеров в "Укрзализныце"

Новости Бизнеса: В "Укрзализныце" зафиксирован очередной факт коррупции среди должностных лиц.

Чиновники ПАО «Укрзализныця» были задержаны на взятке в размере 270 тысяч гривень, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Местная прокуратура при помощи сотрудников ГУ БКОП СБ Украины вместе с Департаментом безопасности ПАО «Украинская железная дорога» задержала «на горячем» заместителя Филиала «Центр сервисного обеспечения» и начальника отдела филиала.

Должностные лица, по информации следователей, по предварительному сговору требовали 270 тысяч гривнь взятки от представителя субъекта хозяйствования.

Коррупционерам объявят о подозрении по ч.3 ст.368 УК.