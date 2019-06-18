В "Газпроме" готовы к обсудить мировое соглашение с "Нафтогазом", но на условиях

Новости Бизнеса: Член правления АО "Газпром" Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" готов к обсуждению мирового соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" на равноправных условиях.

"Газпром" готов обсуждать заключение мирового соглашения с “Нафтогазом Украины” на равноправных и четных условиях, но пока этого не произошло. Об этом сообщил член правления, начальник департамента российского холдинга Сергей Кузнец в ходе пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Если будет желание на честных, равноправных условиях обсуждать мировое соглашение, конечно же, мы будем рады его обсудить. Пока просто не складываются условия для такого обсуждения", — сказал он.

Стоит также напомнить, что АО “Газпром” считает сейчас невозможным заключение контракта на транзит газа с Украины на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур. Об этом также сообщил на пресс-конференции член правления, начальник департамента газового холдинга Сергей Коваль.

"Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но действительно, на мой взгляд, пока это невозможно. Потому что в Украине еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор", — сказал он.

Напомним, Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите газа через украинскую газотранспортную систему. Вероятность того, что Украина и Россия не договорятся о заключении нового транзитного контракта, который будет действовать с 1 января 2020 года, очень высока.