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Конгресс США рекомендует Facebook не торопиться с запуском своей криптовалюты

Конгресс США рекомендует Facebook не торопиться с запуском своей криптовалюты
07:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Конгресс США призвал Facebook притормозить с запуском криптовалюты.

Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам финансовых услуг Максин Уотерс призвала Facebook подождать с запуском собственной криптовалюты за несколько часов после объявления соцсетью планов.

Об этом сообщает ВВС.

Воутерс отметила, что "учитывая прошлое компании" Facebook следует согласиться заблокировать проект до завершения проверки. Она напомнила об истории с неправомерным использованием данных пользователей соцсети, что привело к допросам руководства Facebook в Конгрессе.

В Facebook заявили, что ожидают возможности ответить на вопросы конгрессменов.

Напомним: социальная сеть Facebook 18 июня сообщила о запуске собственной криптовалюты под названием Libra.

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Facebook, Криптовалюты, Libra, Максин Уотерс.
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