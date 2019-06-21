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"Укрзализныця" готова возить сырье из ОРДЛО: подробности новой стратегии

"Укрзализныця" готова возить сырье из ОРДЛО: подробности новой стратегии
15:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" в случае восстановления ж/д сообщения с ОРДЛО намерена почти вдвое увеличить перевозки железной руды и черных металлов.

"Укрзализныця" в случае восстановления железнодорожного сообщения с территориями временно неподконтрольными Луганской и Донецкой областей планирует к 2030 году почти вдвое увеличить объемы перевозок угля, железной руды и черных металлов.

Согласно стратегии компании на 2019-2030 годы, обнародованной на ее сайте, при базовом сценарии развития, экспорт черных металлов вырастет по сравнению с показателями 2018 года на 31,7% - с 16,559 млн тонн до 21,809 млн тонн (при оптимистическом сценарии – до 26,172 млн тонн). При этом внутренние перевозки вырастут более чем на 19,6% - до 5,645 млн тонн (базовый сценарий) и 5,844 млн тонн (оптимистический сценарий).

Экспорт железной руды при базовом сценарии увеличится на 16,4% - до 43,909 млн тонн, внутренние перевозки – на 33,3% до 37,518 млн тонн. При оптимистическом сценарии экспорт увеличится на 96,9% - до 74,446 млн тонн, внутренние перевозки - на 54% до 43,322 млн тонн.

В то же время внутренние перевозки угля при базовом сценарии уменьшатся на 34,1% - до 23,767 млн тонн, а импорт упадет на 8,5% - до 19,236 млн тонн. При оптимистическом сценарии внутренние перевозки уменьшаться на 2,9% - до 34,998 млн тонн, импорт упадет на 61,9% - до 8 млн тонн.

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Кроме того, в стратегии "Укрзализныци" указывается, что компания намерена развивать бизнес в части транзитных перевозок путем переориентация грузопотока между Турцией и прибалтийскими и скандинавскими странами, а также Польшей.

Помимо этого, перспективным направлением привлечения дополнительных транзитных перевозок компания считает привлечение грузопотока из ЕС и Китая.

"Сейчас между ЕС и Китаем существует транзитный поток железнодорожным транспортом в размере до 35 пар поездов в неделю, из которых только до двух поездов направляется через Украину. При ожидаемом увеличении объемов, которые могут удвоиться в течение следующих 10 лет, существуют возможности их привлечения на территорию Украины", - указано в документе.

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В сфере контейнерных перевозок, при базовом сценарии развития, УЗ рассчитывает на привлечение с 2021 года дополнительных объемов транзитных перевозок из ЕС и Китая, Ирана и Индии - один контейнерный поезд в сутки в 2025 году (при оптимистическом – два контейнерных поезда в сутки).

Основными стратегическими инициативами "Укрзализныци" названы: установление обоснованных тарифов, реорганизация общества, долгосрочная инвестиционная программа, рационализация активов и борьба с коррупцией.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании 12 июня 2019 года утвердил стратегию АО "Укрзализныця" на ближайшие годы.

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Укрзализныця, Железная дорога, Железная руда, УЗ, ОРДЛО, Страгетия Укрзализныци.
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