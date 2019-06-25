В "Укрзализныце" заявили об успехе проекта Kyiv Boryspil Express

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" перевезла 400 тыс. пассажиров на экспресс-поезде Kyiv Boryspil Express.

Акционерная компания «Укрзализныця» перевезла 400 тыс. пассажиров на экспресс-поезде Kyiv Boryspil Express, который был запущен в конце ноября 2018 года между железнодорожным вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь».

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

По информации пресс-службы, сейчас экспрессом в течение месяца пользуется около 100 000 пассажиров.

«Kyiv Boryspil Express - это, несомненно, пример успешного проекта, который с каждым месяцем становится все популярнее, и который нужен столицы. Если в течение первого месяца экспресс перевез чуть более 50 000 пассажиров, то с каждым месяцем эта цифра росла, и уже в течение мая он перевез около 100 000. В планах - дальнейшее развитие этого проекта», - цитирует пресс-служба главу «Укрзализныци» Евгения Кравцова.

По данным компании, с 10 мая 2019 года на указанном маршруте «Укрзализныця» начала осуществлять регулярные перевозки пассажиров сдвоенными тандем-поездами.

«Сейчас в часы пик уже курсирует шесть сдвоенных поездов: №830 Киев (11:02) - Борисполь (11:41), №829 Борисполь (11:44) - Киев (12:26), №834 Киев (13:00) - Борисполь (13:38), №833 Борисполь (13:58) - Киев (14:38), №842 Киев (17:00) - Борисполь (17:38) и №841 Борисполь (17:41) - Киев (18:20)», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 30 ноября 2018 года «Укрзализныця» запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь».

Железнодорожное сообщение между столицей и аэропортом функционирует в режиме 24/7, поезд ежесуточно осуществляет 27 рейсов, расчетное время в пути - 35 минут.