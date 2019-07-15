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СМИ: Huawei намерена сократить штат в американском подразделении

СМИ: Huawei намерена сократить штат в американском подразделении
10:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: EPA

Новости Бизнеса: Huawei планирует уволить часть сотрудников в США.

Huawei Technologies Corporation планирует сокращение штата в исследовательском подразделении Futurewei Technologies, базирующемся в США, сообщает газета The Wall Street Journal.

Таким образом корпорация пытается решить проблемы, связанные с ограничениями для американских компаний на сотрудничество с ней. Собеседники газеты заявили, что счет сотрудников, которых планируется уволить, может идти на сотни. При этом сотрудникам китайского происхождения предлагают вернуться домой и продолжить работу в корпорации. По данным издания, в лабораториях Huawei в Техасе, Калифорнии и Вашингтоне работают около 850 специалистов.

В самой Huawei Technologies на момент публикации материала WSJ не прокомментировали ситуацию.

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В мае президент США Дональд Трамп объявил о внесении Huawei в черный список на фоне проблем в ходе торговых переговоров с Китаем. Для работы с корпорацией американским компаниям требуется получать лицензию.

В июне Huawei Technologies оценила ущерб от действий США в $30 млрд потерянной выручки в ближайшие два года.

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Китай, США, Huawei, Futurewei Technologies.
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