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Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на четверть миллиарда евро

Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на четверть миллиарда евро
17:20 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Компания Qualcomm злоупотребляла своим положением на рынке с целью вытеснения конкурента.

Еврокомиссия оштрафовала американскую компанию Qualcomm на 242 млн евро за демпинг при продаже микрочипов для мобильных устройств.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

С 2015 года проводилось расследование в ходе которого было доказано, что компания Qualcomm устроила сброс цен на свои UMTS-решения для компаний Huawei и ZTE. Благодаря этому компания смогла укрепиться на рынке и устранить конкурента в лице компании Icera. Эти события происходили с 2009 по 2011 год.

"Стратегическое решение Qualcomm сдержало конкуренцию и инновации на рынке и ограничило выбор для потребителей в сегменте с огромным спросом и потенциалом для инновационных технологий. Поскольку это запрещено антимонопольными правилами ЕС, мы оштрафовали Qualcomm на 242 миллиона евро", - рассказала европейский комиссар по вопросам конкуренции, Маргрет Вестагер.

Размер штрафа составляет 242 миллиона евро, а это - 1,27% оборота Qualcomm в 2018 году. Сейчас та же история повторяется, но уже с 5G модемами.

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Как сообщалось ранее, еврокомиссар по вопросам конкуренции планирует расследование против крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon.

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ЕС, Еврокомиссия, Штраф, Qualcomm, Маргрет Вестагер.
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