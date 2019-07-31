Новой главой набсовета ПриватБанка избрана Шэрон Иcки

Новости Бизнеса: Председателем наблюдательного совета ПриватБанка избрана экс-советница Казначейства США.

Сегодня, 31 июля, на первом заседании нового состава наблюдательного совета ПриватБанка был избран ее глава, которым стала Шэрон Иcки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Шэрон Иcки в прошлом международный советник Управления технической помощи Казначейства США и эксперт-консультант МВФ.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова поздравила новый состав наблюдательного совета и новоизбранного председателя и напомнила о том, что перед ними стоит очень сложная и ответственная задача: на базе достижений предыдущих лет выполнить цели, заложенные в политике собственности и стратегии ПриватБанка.

"Согласно стратегии развития сектора государственных банков, которая является политикой собственности для государственных банков, ПриватБанк должен быть стабилизирован, оздоровлен, развит и возвращен на рынок путем приватизации до 2022 года. И эта амбициозная цель выпадает для выполнения новому составу наблюдательного совета. Наша задача - сделать работу банка максимально подотчетной нашим владельцам: украинским налогоплательщикам, а будущую приватизацию - максимально прозрачной и эффективной", - сказала министр.

Напомним, 17 июля 2019 правительство утвердило состав независимых членов наблюдательного совета ПриватБанка из претендентов, определенных по результатам конкурсного отбора, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Кабмина № 267 от 27.03.2019.