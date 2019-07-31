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Нафтогаз запустил "Доступное тепло": особенности программы

Нафтогаз запустил "Доступное тепло": особенности программы
16:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Для воплощения энергоэффективных мероприятий в Украине стартует программа "Доступное тепло".

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» запустила программу «Доступное тепло» для снижения потребления газа, которая предполагает замену газовых котлов потребителей на высокоэффективные, с возможностью получить до 35% компенсации стоимости.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава правления НАК ”Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

”Чтобы помочь украинцам в воплощении энергоэффективных мероприятий, группа «Нафтогаз» запустила программу ”Доступное тепло”. Мы предлагаем домохозяйствам сократить потребление газа - заменить старые отопительные системы на новые высокоэффективные. ”Нафтогаз” договорился с производителями качественной техники (например, Bosch и Vaillant) и устанавливает новые котлы ”под ключ” по очень привлекательной цене», - написал он.

При этом он добавил, что участники проекта также получают компенсацию 35% стоимости в рамках программы IQ energy, которую реализует партнер компании - Европейский банк реконструкции и развития.

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«Какие результаты ”Доступного тепла”? Расходы домохозяйств, которые уже воспользовались программой, снизились в среднем на 40-50%. Как по мне - впечатляющие цифры», - отметил он.

Коболев пояснил, что сейчас программа работает в Кропивницком и нескольких небольших населенных пунктах, где работают предприятия группы «Нафтогаз» - Мрин (Черниговская область) и Донец (Харьковская область).

«Начинаем работу еще в нескольких городах Кировоградской и Одесской областей. Также, при поддержке местных властей, в ближайшее время планируем ”стартовать” в Смеле Черкасской области. Масштабируя ”Доступное тепло” и подобные программы на всю Украину, мы можем сделать газ и тепло действительно доступными для потребителей и значительно сократить импорт газа», - подчеркнул глава правления

Глава НАК отметил, что проведение энергоэффективных мероприятий было и остается одним из главных приоритетов, на которые, по мнению компании, должно обратить внимание правительство.

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Как сообщалось, в Украине также действует программа «теплые кредиты» по софинансированию утепления жилья и других мер энергоэффективности.

Механизм финансирования «теплых кредитов» предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.

В июне Кабинет министров Украины дополнительно выделил 380,6 млн грн на выполнение программы «теплые кредиты» для объединений совладельцев многоквартирных домов.

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ОСМД, Тепло, Энергоэффективность, Андрей Коболев, Газовые котлы, Доступное тепло.
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