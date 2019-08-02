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Антимонопольные регуляторы изучают приобретения Facebook

Антимонопольные регуляторы изучают приобретения Facebook
11:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: FTC проводит расследования по делу приобретений компании "Facebook".

Федеральная торговая комиссия (FTC) США проводит проверку в отношении сделок по слияниям и поглощениям с участием Facebook, подозревая, что соцсеть таким образом пыталась избавиться от потенциальных конкурентов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

На прошлой неделе Facebook сообщила о ведущемся расследовании FTC, однако не стала уточнять детали. По словам источников, приобретения компании являются одним из важнейших аспектов расследования.

По данным S&P Global, за последние 15 лет Facebook приобрела около 90 стартапов, включая фотоприложение Instargam и мессенджер WhatsApp.

Директор Facebook по вопросам общественной политики Марк Перо, выступая перед Конгрессом США в прошлом месяце, заявил, что у приобретенных компаний "появились новые возможности для инноваций", и в конечном счете это позитивно сказалось на пользователях.

Между тем глава отдела по вопросам конкуренции в FTC Брюс Хоффман ранее отмечал, что активность Facebook на рынке слияний и поглощений надо внимательно изучить, чтобы оценить, смогли бы приобретаемые компании в будущем составить ей реальную конкуренцию.

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Возможным итогом расследования может стать предписание продать приобретенные активы или ограничить связь материнской компании с этими активами. Любое решение может быть опротестовано в суде, где рассмотрение дела может занять несколько лет.

Акции Facebook в четверг подешевели на 0,8%. С начала года капитализация компании взлетела на 47%, до $554 млрд.

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Facebook, FTC, Марк Перо, Брюс Хоффман.
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