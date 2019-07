Фейсбук не работает: текущие проблемы

Новости технологии: Почему не работает Facebook: у пользователей возникли проблемы с соцсетью.

Пользователи популярной социальной сети Facebook начали массово жаловаться на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой страницы. Сейчас известно, что соцсеть не работает на десктопах и смартфонах у большой части пользователей из Восточной Европы.

В основном пользователи жалуются на работу десктопных версий Facebook и Insagram. На странице Facebook высвечивается сообщение "Sorry, something went wrong", а Instagram выдает ошибку 5xx Server Error.

Однако, по сообщениям некоторых пользователей проблемы также возникают и при попытке открыть мобильное приложение Facebook. Еще часть владельцев аккаунтов в соцсетях отмечает, что сбой затронул и приложении Messenger и они потеряли возможность отправлять сообщения.

По данным ресурса Downdetector, от сбоя пострадали жители Восточной Европы, а больше всего проблем возникло у пользователей из Украины, Польши и Литвы.

Сбой в Facebook 25 июля 2019

Пока официальные представители Facebook не прокомментировали сбои.