Фейсбук не работает: текущие проблемы

Пользователи популярной социальной сети Facebook начали массово жаловаться на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой страницы. Сейчас известно, что соцсеть не работает на десктопах и смартфонах у большой части пользователей из Восточной Европы.
В основном пользователи жалуются на работу десктопных версий Facebook и Insagram. На странице Facebook высвечивается сообщение "Sorry, something went wrong", а Instagram выдает ошибку 5xx Server Error.
Однако, по сообщениям некоторых пользователей проблемы также возникают и при попытке открыть мобильное приложение Facebook. Еще часть владельцев аккаунтов в соцсетях отмечает, что сбой затронул и приложении Messenger и они потеряли возможность отправлять сообщения.
По данным ресурса Downdetector, от сбоя пострадали жители Восточной Европы, а больше всего проблем возникло у пользователей из Украины, Польши и Литвы.
Сбой в Facebook 25 июля 2019
Пока официальные представители Facebook не прокомментировали сбои.