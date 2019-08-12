В Украине не работают 6 атомных блоков

По состоянию на 12 августа в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 177,44 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"12 августа на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - сообщили в компании.
В частности:
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 860 МВт, РАЭС - 780 МВт, ЮУАЭС - 1 725 МВт, ХАЭС - 980 МВт.
"За прошедшие сутки, 11 августа, станциями произведено 177,44 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
"Энергоатом" нарастил сбыт электроэнергии на 12,2%.