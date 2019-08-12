Новости Бизнеса:По состоянию на 12 августа в Украине не работают 6 атомных блоков из 15.

По состоянию на 12 августа в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 177,44 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"12 августа на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - сообщили в компании.

В частности:

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 153-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 71-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 80-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 4-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 89-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 261-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 860 МВт, РАЭС - 780 МВт, ЮУАЭС - 1 725 МВт, ХАЭС - 980 МВт.

"За прошедшие сутки, 11 августа, станциями произведено 177,44 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

"Энергоатом" нарастил сбыт электроэнергии на 12,2%.