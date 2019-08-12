Скачать
Понедельник, 12.08.2019
Сегодня Зеленский посетит Житомирскую область
Сегодня Зеленский посетит Житомирскую область
Партия "Слуга Народа" пока не ведет переговоров о коалиции с "Голосом"
Партия "Слуга Народа" пока не ведет переговоров о коалиции с "Голосом"
Брюгге отправилось в Киев на матч с Динамо: состав команды
Брюгге отправилось в Киев на матч с Динамо: состав команды
Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день
Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день

В Украине не работают 6 атомных блоков

В Украине не работают 6 атомных блоков
10:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:По состоянию на 12 августа в Украине не работают 6 атомных блоков из 15.

По состоянию на 12 августа в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 177,44 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"12 августа на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - сообщили в компании.

В частности:

  • На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 153-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 71-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 80-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 4-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 89-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 261-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 860 МВт, РАЭС - 780 МВт, ЮУАЭС - 1 725 МВт, ХАЭС - 980 МВт.

"За прошедшие сутки, 11 августа, станциями произведено 177,44 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

"Энергоатом" остановил работу пяти атомных блоков

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

"Энергоатом" нарастил сбыт электроэнергии на 12,2%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АЭС, Электроэнергия, Электричество, Энергоатом, Укрэнерго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
03 Образование ранней седины: названы причины
04 Гороскоп на сегодня, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Душевные поздравления с Днем рождения на 12 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на середину августа
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на середину августа
На донбасских КПВВ ограничено движение транспорта
На донбасских КПВВ ограничено движение транспорта
Запасы ПХГ в Украине увеличились в в 1,9 раза
Запасы ПХГ в Украине увеличились в в 1,9 раза
Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами
Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь