"Укоборонпром" провел испытания стволов для "зенитки" ЗУ-23-2

Новости Бизнеса:"Укроборнпром" сообщает о завершении испытания стволов для зенитной установки ЗУ-23-2.

Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение", входящая в состав государственного концерна "Укоборонпром", успешно завершило все необходимые испытания для поставки в украинскую армию 23-мм стволов КБА 40 для зенитной установки ЗУ-23-2, сообщается на сайте "Укроборонпрома" в пятницу.

"Киевское предприятие за собственные оборотные средства разработало рабочую конструкторскую документацию и по собственной технологии изготовило первые стволы, которые выдержали жесткие условия определяющих ведомственных испытаний в полном объеме. По их результатам было принято решение о допуске стволов к эксплуатации в Вооруженных силах Украины", - говорится в сообщении.

Во время испытаний были проверены точность, дальность, кучность стволов, их живучесть и способность выдержать скорострельность зенитной установки в 2000 выстрелов в минуту, то есть 33 выстрела за одну секунду. Кроме того, новый ствол выдержал резкое охлаждение после такого темпа стрельбы.

"В общем испытания показали превышение характеристик КБА 40 по сравнению с устаревшим стволом советского производства. КБА 40 позволит заменить аналогичные советские стволы, которые сегодня используются в зенитных установках ЗУ-23-2, зарекомендовавшая себя как эффективное средство уничтожения как воздушных, так и наземных целей благодаря высокому темпу и дальности стрельбы", - рассказали в "Укроборонпроме".

Сейчас КБ "Артиллерийское вооружение" готово к серийному производству стволов КБА 40 в случае заказа со стороны Минобороны, а также других силовых ведомств.

В настоящее время на предприятиях "Укроборонпрома" идут разработки боевых модулей с использованием стволов КБА 40 для оснащения ими украинской бронетехники, говорится в сообщении.