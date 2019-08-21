Защитой гостайны оборонных предприятий занимаются 9,5 тыс человек

Новости Бизнеса:Для защиты государственных интересов на оборонительных предприятиях Украины было привлечено 9,5 тыс человек.

Защитой государственной тайны на оборонных предприятиях сейчас заняты 9,5 тыс. людей, функции которых иногда вызывают вопросы.

Об этом заявил секретарь Национального инвестиционного совета, член Наблюдательного совета Государственного концерна “Укроборонпром” Давид Арахамия на заседании круглого стола на тему "Ключевые аспекты реформы ОПК Украины" в Институте Горшенина.

"Знаете, сколько людей охраняет государственную тайну в стране сейчас на каждом предприятии? Девять с половиной тысяч человек. А что они делают? Чтобы вам было понятно, когда иностранная делегация приходит на предприятие, они от руки рисуют маршрут, что они (иностранцы - ред.) так заходят на центральном входе, идут в лифт, выходят из лифта, идут к этому кабинету, потом подают это в СБУ, потом в СБУ кто-то проверяет, потом проверки назначает. Я извиняюсь, но зачем все это?" - сказал Арахамия.

Он добавил, что во всем мире личное обязательство охранять государственную тайну берет на себя руководитель предприятия и несет за это ответственность, а в нашей стране так называемые "первые отделы" является местом трудоустройства военных в отставке.

Арахамия также отметил, что у предпринимателей, которые хотят заниматься производством в оборонной сфере, возникают проблемы с открытием этих "первых отделов".

"Приходишь в СБУ, пишешь заявление: я такое-то предприятие, хочу открыть "первый отдел". Они говорят: тебе нужно подготовить помещение, которое соответствует нашим нормам. Ты говоришь: пожалуйста, дайте мне эти нормы. А тебе говорят: они засекречены. А как можно отвечать засекреченным нормам? А вы что-то там сделайте, а потом наш инспектор скажет, соответствует или не соответствует", - отметил он.

Резюмируя, Арахамия выразил мнение, что сейчас должна быть такая "дерегуляционная гильотина, которая все эти устаревшие нормы просто отменит".