Скачать
Четверг, 22.08.2019
Разумков не исключил появление нового Кабмина уже 29 августа
Разумков не исключил появление нового Кабмина уже 29 августа
ГБР снова вызывает Порошенко на допрос
ГБР снова вызывает Порошенко на допрос
Эспаньол - Заря: где и когда смотреть матч
Эспаньол - Заря: где и когда смотреть матч
"Слезы на земле": украинский певец скоро презентует новую песню
"Слезы на земле": украинский певец скоро презентует новую песню

АМКУ оштрафовал участника тендера закупок "Укрзализницы" на 2,3 млн грн

АМКУ оштрафовал участника тендера закупок "Укрзализницы" на 2,3 млн грн
13:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:АМКУ оштрафовал участников тендера на закупку запчастей для вагонов на 2,35 млн грн.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал компании ООО "Стройактив" (ранее – ООО "Научно-производственное объединение "МДС") и ООО "ЕДС" (обе Запорожье) виновными в сговоре на торгах по закупке запасных частей для пассажирских вагонов АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев).

Как сообщила пресс-служба АМКУ на своей странице в Facebook, ООО "Стройактив" оштрафовано на 2,35 млн грн, по "ЕВК" производство закрыто в связи с прекращением деятельности этого предприятия.

По данным комитета, обе компании предлагали УЗ продукцию немецкой фирмы Evac GmbH. Кроме того, они одновременно подали свои предложения на тендер, пользовались одним IP-адресом, предоставили одинаковые документы (одинаковые языковые ошибки, файлы имеют идентичные свойства и т.п.), а перевод документации с немецкого осуществили в одной фирме в г. Днепр.

Помимо этого компании занизили ценовое предложение на одинаковый коэффициент, а "ЕВК" предоставляла беспроцентную финансовую помощь обществу "МДС".

Член правления "Укразализныци" хочет отсудить у компании 50 млн грн

Временная административная коллегия АМКУ установила нарушение закона "О защите экономической конкуренции" в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

Заряжайся на вокзалах и в поездах: Укрзализныця установит розетки с USB-портами

Решение на сайте АМКУ еще не обнародовано.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АМКУ, Штраф, Укрзализныця, Тендер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы будете удивлены: в какой стране самое здоровое питание
02 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
03 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев
05 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аваков: С начала АТО погибло более 450 силовиков
Аваков: С начала АТО погибло более 450 силовиков
ГФС сообщила, сколько &quot;евроблях&quot; растаможили украинцы
ГФС сообщила, сколько "евроблях" растаможили украинцы
&quot;Слуга народа&quot; претендует на большую часть комитетов рады
"Слуга народа" хочет занять 21 комитет
Xiaomi Mijia LCD: новый планшет для рисования, способностью работать год без подзарядки
Xiaomi Mijia LCD: новый планшет для рисования, способностью работать год без подзарядки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь