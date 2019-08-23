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Пинзеника назначили представителем государства в МГУ

Пинзеника назначили представителем государства в МГУ
12:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Такое назначение направлено на обеспечение эффективного управления "МАУ", говорят в Кабмине.

Кабинет министров Украины определил бывшего министра финансов Виктора Пинзеника представителем государства в наблюдательном совете ПАО "Магистральные газопроводы Украины".Соответствующие распоряжение правительства №654 от 14 августа обнародовано на правительственном портале.

"Правительственное решение направлено на обеспечение эффективного корпоративного управления ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в интересах общества", – отмечается в пояснительной записке к документу.

Кандидатура Пинзеника была согласована комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

Кабмин назначил нового руководителя Государственной службы экспортного контроля

Как сообщалось ранее, "Магистральные газопроводы Украины" создано решением Кабмина в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности.

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Кабинет Министров, Кабмин, Виктор Пинзеник, Магистральные газопроводы Украины.
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