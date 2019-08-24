Huawei оценили ущерб от санкций США

Новости Бизнеса:Huawei: ущерб от американских санкций составляет примерно $10 млрд.

Китайская компания Huawei Technologies Co ожидает сокращения годового дохода на рынке потребительских устройств примерно на $10 млрд в связи с экспортными ограничения США.

При этом общий ущерб компании будет «немного меньше» первоначальной оценки, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя правления Huawei Эрика Сюя.

Как заявил Сюй, компания ищет способы замены ключевых поставщиков. Huawei находится под санкциями США с мая.

Напоминаем, министерство торговли США в пятницу сообщило о внесении пяти китайских организаций в список юридических лиц, которые не могут закупать американские товары и услуги, по соображениям государственной безопасности.