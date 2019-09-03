"Энергоатом" и Westinghouse подписали меморандум о сотрудничестве

Новости Бизнеса:Украина до конца 2019г оценит возможность внедрения топлива Westinghouse для реакторов ВВЭР-440.

НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric Sweden подписали меморандум и совместное заявление, предусматривающие диверсификацию поставок ядерного топлива для украинских реакторов ВВЭР-440.

Согласно пресс-релизу НАЭК, подписанные в Киеве во вторник документы, в частности, предусматривают разработку до конца 2019 года технико-экономической оценки внедрения тепловыделяющих сборок (ТВС) Westinghouse для реакторной установки ВВЭР-440.

Предусмотрена также разработка плана лицензирования топлива производства Westinghouse в Украине и оценка готовности процесса производства комплектующих ТВС, включая рассмотрение варианта разделения расходов в части фабрикациии комплектующих ТВС для ВВЭР-440 с привлечением мощностей "Атомэнергомаш" (обособленное подразделение НАЭК).

В рамках выполнения меморандума должен быть разработан проект документа "План внедрения ядерного топлива для АЭС с ВВЭР-440 Украины", определяющим основные этапы, конечные сроки выполнения с распределением ответственности сторон и которым будет определено предложение по формату и срокам внедрения топлива для АЭС Украина с ВВЭР-440 в промышленную эксплуатацию.

"Для нас очень важно, что один из своих первых зарубежных визитов в качестве руководителя Westinghouse Electric Патрик Фрегмен совершил именно в Украину - это еще одно свидетельство очень тесных отношений между Westinghouse и Энергоатомом", - приводятся в сообщении слова президента НАЭК Юрия Недашковского.

"Westinghouse готов и дальше работать с "Энергоатомом" не только в направлении диверсификации поставок ядерного топлива, но и заинтересован во взаимодействии по как можно большему количеству проектов. Уверен, мы сможем сделать намного больше, чем уже сделали", - отметил Фрегмен.

Как сообщалось, в марте 2018 года в Westinghouse заявили, что консорциум с ними во главе разработал концептуальный проект топлива и определил, каким образом можно восстановить цепочку производства и поставок сборок топливных элементов для ВВЭР-440 по примеру того, что было осуществлено Westinghouse и ENUSA для АЭС Ловииса в Финляндии в 2001-2007 годах. Помимо проекта топлива консорциум разработал и подтвердил связанные методы и методологию для лицензирования и использования нового проекта топлива.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков (13 ВВЭР-1000 и два ВВЭР-440 на РАЭС), оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.