СБУ проводит обыски в офисе "Укрэнерго"

Новости Бизнеса:В компании пока не сделали никакого заявления по этому поводу.

Сотрудники Национальной полиции проводят обыски в центральном офисе Оператора объединенной энергосистемы Украины – компании "Укрэнерго", сообщили в компании. В компании готовят подробную информацию о происходящем в офисе "Укрэнерго".

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на предприятии "Мотор Сич".

Также, как писал Telegraf, Служба безопасности Украины блокировала в Киеве и Днепре механизм финансирования террористической деятельности так называемой "ДНР"через реализацию лекарственных средств.